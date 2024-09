AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 164,60 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 164,60 USD zu. Kurzfristig markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 165,08 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 163,04 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 785.319 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2024 bei 227,29 USD. Gewinne von 38,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 93,12 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 43,42 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 177,50 USD an.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 USD, nach 0,02 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,84 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5,36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,42 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Infineon, AIXTRON, NVIDIA, Intel & Co.: Internationale Chip-Aktien beflügelt von Micron-Umsatzausblick

Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich fester