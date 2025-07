AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

So entwickelt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 160,53 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 160,53 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 161,96 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 161,96 USD. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 2.798.554 Aktien.

Bei 174,04 USD markierte der Titel am 10.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 76,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 52,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im Durchschnitt mit 150,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 06.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD gegenüber 0,07 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 7,44 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5,47 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,87 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

