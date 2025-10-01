American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Abend leichter

American Express im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 331,74 USD.

Die American Express-Aktie notierte um 20:06 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 331,74 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die American Express-Aktie bis auf 330,74 USD. Bei 331,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 149.515 American Express-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 349,10 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,23 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 220,64 USD ab. Mit Abgaben von 33,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

American Express-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,80 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,15 USD aus.

Am 18.07.2025 hat American Express die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 4,08 USD. Im letzten Jahr hatte American Express einen Gewinn von 4,15 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,93 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 18,40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

American Express wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 17.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der American Express-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 16.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem American Express-Gewinn in Höhe von 15,33 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

