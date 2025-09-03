American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Donnerstagabend fester

So entwickelt sich American Express

Die Aktie von American Express zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 330,16 USD.

Die American Express-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 330,16 USD. Der Kurs der American Express-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 330,79 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 324,59 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 132.841 American Express-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 332,07 USD. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 0,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 220,64 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 33,17 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem American Express seine Aktionäre 2024 mit 2,80 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,40 USD je Aktie ausschütten.

Am 18.07.2025 lud American Express zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,15 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,93 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 18,40 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

American Express wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 17.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,33 USD je American Express-Aktie belaufen.

