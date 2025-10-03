DAX24.359 -0,3%Est505.647 ±0,0%MSCI World4.347 +0,4%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.850 ±0,0%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1739 +0,2%Öl64,71 +0,6%Gold3.880 +0,6%
Aktie im Fokus

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

03.10.25 16:10 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von American Express gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die American Express-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 331,26 USD.

Das Papier von American Express legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 331,26 USD. Die American Express-Aktie zog in der Spitze bis auf 332,00 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 332,00 USD. Von der American Express-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.357 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 349,10 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,39 Prozent. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 220,64 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die American Express-Aktie derzeit noch 33,39 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,15 USD.

American Express veröffentlichte am 18.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 19,93 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

American Express wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 17.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 16.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 15,34 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.net

