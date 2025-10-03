DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.341 +0,3%Top 10 Crypto16,70 +1,4%Nas22.792 -0,2%Bitcoin104.353 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,48 +0,3%Gold3.887 +0,8%
Blick auf American Express-Kurs

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Abend mit Verlusten

03.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 329,17 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
282,00 EUR 1,60 EUR 0,57%
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für die American Express-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 329,17 USD. Bei 328,88 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 332,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 99.821 American Express-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (349,10 USD) erklomm das Papier am 24.09.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,05 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 220,64 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,15 USD, nach 2,80 USD im Jahr 2024.

Am 18.07.2025 lud American Express zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,15 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American Express in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,93 Mrd. USD im Vergleich zu 18,40 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte American Express am 17.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der American Express-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 16.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,34 USD je American Express-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Nachrichten zu American Express Co.

Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
