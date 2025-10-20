American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Montagnachmittag mit KursVerlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von American Express. Zuletzt fiel die American Express-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 344,62 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 344,62 USD. Die American Express-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 342,75 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 349,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 72.549 American Express-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.10.2025 bei 349,19 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die American Express-Aktie derzeit noch 1,33 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 220,64 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie.
Nach 2,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,08 USD je American Express-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte American Express am 17.10.2025 vor. American Express hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,49 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat American Express 20,57 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 23.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von American Express veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem American Express-Gewinn in Höhe von 15,40 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur American Express-Aktie
American Express-Aktie steigt kräftig: Jahresprognose klar angehoben
Ausblick: American Express stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Express-Investment von vor 5 Jahren verdient
Übrigens: American Express und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf American Express
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Express
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gordon Bell / Shutterstock.com
Nachrichten zu American Express Co.
Analysen zu American Express Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.01.2018
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.2017
|American Express Neutral
|Instinet
|21.04.2017
|American Express Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2016
|American Express Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|11.03.2016
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.01.2016
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|22.01.2016
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|American Express Sell
|UBS AG
|17.04.2015
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|07.04.2015
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für American Express Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen