American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von American Express. Zuletzt fiel die American Express-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 344,62 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 344,62 USD. Die American Express-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 342,75 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 349,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 72.549 American Express-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.10.2025 bei 349,19 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die American Express-Aktie derzeit noch 1,33 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 220,64 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie.

Nach 2,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,08 USD je American Express-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte American Express am 17.10.2025 vor. American Express hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,49 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat American Express 20,57 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von American Express veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem American Express-Gewinn in Höhe von 15,40 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

American Express-Aktie steigt kräftig: Jahresprognose klar angehoben

Ausblick: American Express stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Express-Investment von vor 5 Jahren verdient