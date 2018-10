FMC-Aktie bricht zweistellig ein: FMC senkt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2018

Die größte Tochter des Gesundheitskonzerns Fresenius erwartet in diesem Jahr nun nur noch ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2 bis 3 Prozent, nachdem sie bislang einen Anstieg um 5 bis 7 Prozent in Aussicht gestellt hatte.

Den währungsbereinigten Anstieg des Konzernergebnisses auf vergleichbarer Basis sieht FMC nun bei 11 bis 12 Prozent nach zuvor 13 bis 15 Prozent, und bereinigt bei 2 bis 3 Prozent nach bisher 7 bis 9 Prozent. Darin nicht enthalten ist der zu erwartende Effekt aus der geplanten 1,7 Milliarden Euro schweren Übernahme des US-Gesundheitsdienstleisters NxStage, die FMC noch in diesem Jahr abschließen will.

Im abgelaufenen Quartal machte dem stark in den USA präsenten DAX-Konzern ausgerechnet ein schwächer als erwartet verlaufenes Geschäft in Nordamerika zu schaffen. Doch auch das schwierige wirtschaftliche Umfelds in einigen Schwellenländern dämpfte das Geschäft. Ergebnisseitig schlugen höhere Rückstellungen für Rechtskosten und Sonderaufwendungen für Dialyse-Informationskampagnen negativ ins Kontor.

Die korrigierte Prognose verschreckt Anleger regelrecht: Im XETRA-Handel bricht die Aktie um 14,96 Prozent auf 72,90 Euro ein.

Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Fresenius Medical Care