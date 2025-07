Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Fresenius Medical Care (FMC) St-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St. Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 45,71 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,78 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 171.443 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 54,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie derzeit noch 18,18 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,51 EUR. Dieser Wert wurde am 09.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie damit 40,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,48 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,13 EUR.

Am 06.05.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Fresenius Medical Care (FMC) St hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,24 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Fresenius Medical Care (FMC) St im vergangenen Quartal 4,88 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 4,72 Mrd. EUR umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 3,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung

DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren bedeutet

Aktien-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie