Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St reagiert am Dienstagmittag positiv

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 45,67 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 45,67 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,69 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 43.286 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,02 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 18,28 Prozent Plus fehlen der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,51 EUR am 09.08.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 28,82 Prozent könnte die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,48 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,13 EUR je Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an.

Am 06.05.2025 legte Fresenius Medical Care (FMC) St die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0,24 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 4,88 Mrd. EUR gegenüber 4,72 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In der Fresenius Medical Care (FMC) St-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,75 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

