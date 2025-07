Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Montagmittag mit Kursabschlägen

Fresenius Medical Care (FMC) St im Blick

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 45,47 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 45,47 EUR. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie sank bis auf 45,01 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 88.997 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt.

Bei 54,02 EUR markierte der Titel am 21.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,80 Prozent hinzugewinnen. Am 09.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius Medical Care (FMC) St-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,44 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,51 EUR. Analysten bewerten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Durchschnitt mit 49,50 EUR.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,52 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Gewinn von 0,24 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius Medical Care (FMC) St in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,88 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass Fresenius Medical Care (FMC) St im Jahr 2025 3,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

