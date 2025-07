Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

So bewegt sich Fresenius Medical Care (FMC) St

Die Aktie von Fresenius Medical Care (FMC) St zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 45,56 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 45,56 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bis auf 45,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 45,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.737 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,02 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,57 Prozent hinzugewinnen. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 32,51 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 1,44 EUR an Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,48 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,13 EUR für die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie aus.

Am 06.05.2025 hat Fresenius Medical Care (FMC) St in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,88 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,72 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

