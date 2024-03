ams Aktie News: SPI Aktie ams am Vormittag mit negativen Vorzeichen

ams im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von ams. Zuletzt ging es für die ams-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 1,31 CHF.

Um 09:06 Uhr fiel die ams-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 1,31 CHF ab. Die ams-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,29 CHF nach. Bei 1,35 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.561.486 ams-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,34 CHF) erklomm das Papier am 01.08.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ams-Aktie 231,34 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 1,21 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 CHF im Jahr 2023. Analysten bewerten die ams-Aktie im Durchschnitt mit 3,19 CHF.

Am 07.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite hat ams im vergangenen Quartal 1.183,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ams 1.177,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte ams am 26.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können ams-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,057 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ams-Aktie

Gute Stimmung in Zürich: SLI beendet den Handel mit Gewinnen

SPI aktuell: SPI zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

ams-OSRAM-Aktie -39 Prozent: ams-OSRAM trifft Verlust eines Großkunden für MicroLED-Technik