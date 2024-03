ams Aktie News: SPI Aktie ams knickt am Freitagmittag ein

ams im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von ams. Die ams-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 6,6 Prozent auf 1,26 CHF ab.

Die ams-Aktie notierte um 11:47 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 6,6 Prozent auf 1,26 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ams-Aktie bisher bei 1,23 CHF. Bei 1,35 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 9.746.167 ams-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,34 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 244,50 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,21 CHF am 29.02.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ams-Aktie derzeit noch 4,09 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 CHF im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3,19 CHF.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte ams am 07.02.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,11 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.177,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.177,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.04.2024 dürfte ams Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von ams rechnen Experten am 06.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass ams im Jahr 2024 0,057 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

