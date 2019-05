ANALYSE: DZ Bank erhöht Dax-Ziel von 12000 auf 12700 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank traut dem deutschen Aktienmarkt in diesem Jahr mehr zu als bislang. Zum Jahresende sieht Analyst Christian Kahler in einer am Dienstag vorliegenden Studie den Leitindex Dax (DAX 30) nun bei 12 700 Punkten. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von knapp fünf Prozent. Zuvor hatte das Indexziel der Genossenschaftsbank auf 12 000 Zähler gelautet.

Zwar zeige die Konjunktur gegenwärtig wie erwartet einen "Durchhänger", so der Analyst. Der Trend bei den Gewinnschätzungen für die Unternehmen weise aber wieder eine steigende Tendenz auf. Bis zur Jahresmitte 2020 könne der Dax sogar bis auf 13 000 Punkte klettern.

Ab dem zweiten Halbjahr 2019 dürften sich die Gewinne zunehmend stabilisieren. "Dank besserer Nachrichten sollte auch die Nachfrage nach Aktien wieder zunehmen und Dax und EuroStoxx (EURO STOXX 50) bis Jahresende noch etwas ansteigen", sagte Kahler. Für den Eurozonen-Leitindex prognostizierte der Experte einen Anstieg bis auf 3600 Punkte zum Jahresende. Bis Mitte kommenden Jahres seien sogar 3700 Punkte möglich./bek/tih/he