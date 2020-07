ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Jenoptik auf 'Add' - Ziel 23 Euro

Aktien in diesem Artikel

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für JENOPTIK auf "Add" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die von Jenoptik übernommene Trioptics zeichne sich durch hohe Profitabilität aus, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entsprechend werde sich das Gewinnwachstum des Technologieunternehmens verbessern. Wenn Details vorliegen, will der Analyst das Kursziel für Jenoptik anheben./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2020 / 07:35 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST