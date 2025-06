ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Gerresheimer auf 'Hold' und Ziel auf 55 Euro

Werte in diesem Artikel

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer von 95 auf 55 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach einer weiteren Gewinnwarnung vermisst Analystin Victoria Lambert laut ihrer am Mittwoch vorliegenden Neubewertung Zuverlässigkeit bei dem Verpackungshersteller. Die Glaubwürdigkeit des Managements scheine sich einem historischen Tiefpunkt zu nähern. Die Aktien dürften unter Druck bleiben, solange sich in puncto Übernahmeinteresse von Finanzinvestoren nichts tut oder eine neue Strategie für das Gläsergeschäft festgelegt wurde./rob/tih/ag

