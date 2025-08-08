ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Dürr auf 42 Euro - 'Outperform'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien des Anlagenbauers Dürr von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Rückenwind durch die um ein Quartal nach vorne geschobene Bewertung sei stärker als der Gegenwind durch niedrigere Schätzungen für die kurzfristige Entwicklung, schrieb Philippe Lorrain in einer Einschätzung am Freitag. Der Analyst berücksichtigt auch die Netto-Einnahmen von 250 Millionen Euro aus der Dekonsolidierung des Umweltgeschäfts. Diese sollte im Schlussquartal 2025 über die Bühne gehen./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 15:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:00 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Dürr
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dürr
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Dürr AG
Analysen zu Dürr AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|12.08.2025
|Dürr Buy
|Warburg Research
|08.08.2025
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Dürr Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|12.08.2025
|Dürr Buy
|Warburg Research
|25.07.2025
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Dürr Buy
|Baader Bank
|24.07.2025
|Dürr Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Dürr Neutral
|UBS AG
|16.07.2025
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|08.07.2025
|Dürr Neutral
|UBS AG
|15.05.2025
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2019
|Dürr Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|08.01.2019
|Dürr Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|01.03.2018
|Dürr Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.2018
|Dürr Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.2018
|Dürr Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dürr AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen