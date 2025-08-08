DAX24.278 -0,3%ESt505.416 -0,6%Top 10 Crypto15,98 -0,1%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.671 -1,7%Euro1,1683 -0,3%Öl65,99 -0,2%Gold3.349 +0,4%
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Dürr auf 42 Euro - 'Outperform'

18.08.25 11:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dürr AG
22,00 EUR -0,40 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien des Anlagenbauers Dürr von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Rückenwind durch die um ein Quartal nach vorne geschobene Bewertung sei stärker als der Gegenwind durch niedrigere Schätzungen für die kurzfristige Entwicklung, schrieb Philippe Lorrain in einer Einschätzung am Freitag. Der Analyst berücksichtigt auch die Netto-Einnahmen von 250 Millionen Euro aus der Dekonsolidierung des Umweltgeschäfts. Diese sollte im Schlussquartal 2025 über die Bühne gehen./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 15:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:00 / UTC

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Dürr OutperformBernstein Research
12.08.2025Dürr BuyWarburg Research
08.08.2025Dürr HoldDeutsche Bank AG
25.07.2025Dürr KaufenDZ BANK
24.07.2025Dürr BuyBaader Bank
