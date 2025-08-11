Dürr Aktie
Marktkap. 1,53 Mrd. EURKGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr von 32,00 auf 28,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen mit Blick auf eine schwächere Auftragslage und Einmaleffekte wegen der Umstrukturierung des Anlagenbauers reduziert, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Papiere seien aber unverändert attraktiv bewertet./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dürr AG
Zusammenfassung: Dürr Buy
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
28,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,30 €
|Abst. Kursziel*:
27,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,14%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Dürr AG
|12:31
|Dürr Buy
|Warburg Research
|08.08.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|24.07.25
|Dürr Buy
|Warburg Research
|12:31
|Dürr Buy
|Warburg Research
|08.08.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|24.07.25
|Dürr Buy
|Warburg Research
|12:31
|Dürr Buy
|Warburg Research
|25.07.25
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|24.07.25
|Dürr Buy
|Warburg Research
|11.07.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|10.10.19
|Dürr Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|08.01.19
|Dürr Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|01.03.18
|Dürr Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.18
|Dürr Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.18
|Dürr Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|08.07.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|15.05.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG