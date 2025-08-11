DAX 23.977 -0,4%ESt50 5.317 -0,3%Top 10 Crypto 16,40 +0,0%Dow 43.975 -0,5%Nas 21.385 -0,3%Bitcoin 101.991 -0,3%Euro 1,1608 -0,1%Öl 66,63 -0,1%Gold 3.341 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX leichter -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- Canopy Growth, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank, Plug Power, Bitcoin im Fokus
Top News
Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Dürr Aktie

Kaufen
Verkaufen
Dürr Aktien-Sparplan
21,90 EUR -0,10 EUR -0,45 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,53 Mrd. EUR

KGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 556520

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005565204

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DUERF

Warburg Research

Dürr Buy

12:31 Uhr
Dürr Buy
Aktie in diesem Artikel
Dürr AG
21,90 EUR -0,10 EUR -0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr von 32,00 auf 28,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen mit Blick auf eine schwächere Auftragslage und Einmaleffekte wegen der Umstrukturierung des Anlagenbauers reduziert, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Papiere seien aber unverändert attraktiv bewertet./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Zusammenfassung: Dürr Buy

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,30 €		 Abst. Kursziel*:
27,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,14%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

12:31 Dürr Buy Warburg Research
08.08.25 Dürr Hold Deutsche Bank AG
25.07.25 Dürr Kaufen DZ BANK
24.07.25 Dürr Buy Baader Bank
24.07.25 Dürr Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Commerzbank

finanzen.net Im Aufwind Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt
finanzen.net Commerzbank-Aktie in der Charttechnik: long-Signal
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Vormittag ins Plus
finanzen.net Verluste in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Handelsende
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net Commerzbank Aktie News: Commerzbank reagiert am Nachmittag positiv
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Montagnachmittag mit Abgaben
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX am Montagnachmittag leichter
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group Commerzbank with record figures in the first half of the year – targets for 2025 raised
EQS Group EQS-News: Commerzbank with record figures in the first half of the year – targets for 2025 raised
EQS Group Commerzbank proves high resilience in EBA stress test
EQS Group EQS-News: Commerzbank proves high resilience in EBA stress test
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 43, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Commerzbank zu myNews hinzufügen