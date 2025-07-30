ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Douglas auf 'Buy' - Ziel 18 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Diese seien gut ausgefallen, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Kosmetikkette habe mit dem Umsatz die Konsensschätzung um knapp drei Prozent überboten./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:41
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2025
|Douglas Neutral
|UBS AG
|15.05.2025
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.2025
|Douglas Neutral
|UBS AG
|26.03.2025
|Douglas Neutral
|UBS AG
|23.01.2013
|DOUGLAS halten
|equinet AG
|14.12.2012
|DOUGLAS halten
|Independent Research GmbH
|19.10.2012
|DOUGLAS hold
|Deutsche Bank AG
