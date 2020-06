Bayer-Aktie mit neuem Hoch nach Commerzbank-Empfehlung

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Heute im Fokus

DAX schließt deutlich höher -- Tesla 'Autopilot'-Werbung droht gerichtlicher Stopp -- 5.000 Stellen bei Lufthansa auf der Kippe -- AUDI-Barabfindung für Squeeze Out festgelegt -- Zalando, TUI im Fokus

EU-Kommission prüft mögliche Wettbewerbsverstöße bei Apple Pay. Volvo baut über 4.000 Stellen ab. WACKER CHEMIE will 2020 in der Corona-Krise noch mehr sparen. Großaktionär Cerberus erhöht Druck auf Commerzbank-Spitze. Softbank erwägt Verkauf von T-Mobile-Aktien. ZEW-Index gewinnt im Juni weiter an Boden. Frankfurter Flughafen leidet weiter heftig unter Corona-Folgen.