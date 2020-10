Experten bewerten: Die neuen Apple-Produkte sind da - was heißt das für die Apple-Aktie?

• Apples neue 5G-Smartphones überzeugen nicht alle Experten• Mehrzahl der Analysten aber positiv gestimmt• Goldman Sachs-Experte bleibt super-bearish

Apple ist spät in den Markt für 5G-Smartphones eingestiegen, lange nachdem große Mitbewerber wie Huawei und Samsung bereits eigene Geräte mit dem neuen Mobilfunkstandard auf dem Markt hatten. Während einige Experten sich von den neuen Mitgliedern der iPhone 12-Familie Wachstumspotenzial für Apple und Kurspotenzial für die Apple-Aktie erhoffen, gibt es auch Analystenstimmen, die sowohl der Produktpalette als auch den Apple-Titeln wenig Positives abgewinnen können.

Analysten überwiegend optimistisch

Grundsätzlich scheint der Tenor der Aktienexperten nach Präsentation der iPhone 12-Modelle jedoch eher positiv. So hat Samik Chatterjee, Analyst bei JPMorgan, sein "Overweight"-Rating für die Apple-Aktie nach der jüngsten Keynote bestätigt. Er sei nach der Veranstaltung "größtenteils positiv gestimmt", so der Experte, der zudem seiner Hoffnung Ausdruck verlieh, dass viele Apple-Kunden nun ihre iPhones durch die aktuelleren Modelle ersetzen werden. Besonders die Tatsache, dass Apple seine neuen Flaggschiffe in verschiedenen Bildschirmgrößen verfügbar gemacht hat, kam bei Chatterjee gut an. Die Preise hält er zudem für wettbewerbsfähig. Mit einem Kursziel von 150 US-Dollar sieht der JPMorgan-Analyst für die Apple-Aktie noch kräftiges Potenzial.

Ebenfalls gut kam die Präsentation der neuen iPhone 12-Modelle bei Apple-Analyst Robert Muller von RBC Capital an. Er rechnet damit, dass die 5G-iPhones einen neuen "mehrjährigen Aufwärtszyklus" einleiten werden und bleibt vor diesem Hintergrund bei seinem "Outperform"-Rating für die Apple-Aktie. Sein Kursziel von 132 US-Dollar liegt deutlich unter dem von Analystenkollege Chatterjee, dennoch ist dies vom aktuellen Kursniveau der Aktie ausgehend ein potenzielles Plus von rund zehn Prozent.

Auch Jim Suva, der als Senior Tech Analyst bei Citi tätig ist, bewertet die Aussichten für Apple weiterhin positiv. Er zeigte sich nach der Präsentation der neuen Geräte optimistisch, insbesondere mit Blick auf das wichtige Weihnachtsgeschäft. Zwar betonte er, dass die Apple-Aktie im bisherigen Jahresverlauf bereits einen sehr guten Lauf hatte und sowohl den Techwerteindex Nasdaq, den S&P 500 und den breiteren Markt bei der Performance geschlagen hat, dennoch wird das Unternehmen seiner Einschätzung nach nochmals stärker aus der Pandemie hervorgehen. "Apple generiert während dieser Pandemie einen enormen Cashflow. Sie denken sich neue Sachen aus, kommen mit neuen Produkten heraus und ... sie stellen ein", zitiert CNBC den Experten. Sein kürzlich auf 125 US-Dollar angehobenes Kursziel für die Apple-Aktie bestätigte der Citi-Analyst, die Aktie ist seiner Ansicht nach weiterhin ein Kauf.

Für die Credit Suisse bleibt die Apple-Aktie auch nach der Präsentation der 5G-iPhones "Neutral".

Überraschungen sieht Matthew Cabral, Analyst der Bank, nicht, die Vorstellung der neuen, 5G-fähigen iPhones habe weitgehend den Erwartungen entsprochen. Dennoch glaubt er, dass die neuen Smartphones den Konzerngewinn positiv beeinflussen werden, die Gewinnschätzungen hob der Experte an. Darüber hinaus verpasste er der Apple-Aktie auch ein neues Kursziel, statt 95 US-Dollar traut er dem Anteilsschein nun einen Sprung bis auf 106 US-Dollar zu.

Börsenexperte Jim Cramer glaubt CNBC zufolge ebenfalls daran, dass mit dem iPhone 12 ein neuer Superzyklus starten wird. Dass sich dies positiv auf die Umsatzentwicklung auswirken wird, ist indes keine Überraschung. Die Apple-Aktie empfiehlt Cramer seit geraumer Zeit zum Kauf, ungeachtet der Tatsache, dass sie direkt nach der Keynote abgerutscht war. Angesichts der positiven Vortagesentwicklung begründete Cramer dies mit Gewinnmitnahmen.

Auch iPhone-Skeptiker am Start

Doch längst nicht alle Apple-Experten haben die Präsentation der neuen Modelle mit Wohlwollen betrachtet. Skeptisch zeigte sich etwa Nilay Patel, Chefredakteur von The Verge. "Ich habe in dieser gesamten Präsentation keinen einzigen überzeugenden Anwendungsfall für 5G gesehen, außer der Geschwindigkeitstest-App", zeigte sich der Experte wenig vom Nutzen des neuen Mobilfunkstandards überzeugt. Nicht nur sei das Netzwerk noch nicht bereit für 5G, sondern der neue Standard werde auch die Akkulaufzeit der Geräte verkürzen, fürchtet er.

Und auch einer der größten Apple-Bären, Rod Hall von Goldman Sachs, ließ sich von der Keyonote nicht recht überzeugen. Zwar hätte die iPhone-Vorstellung des US-Technologiekonzerns einige Überraschungen enthalten, die aber für seine Schätzungen keine Bedeutung gehabt hätten, schrieb der überzeugte Apple-Skeptiker in einer Studie. Entsprechend dieser Einschätzung bewertet er die Apple-Aktie weiterhin mit "Sell" und bestätigte sein Kursziel von 80 US-Dollar. Vom aktuellen Apple-Kurs ausgehend hält er damit einen Einbruch um rund ein Drittel für möglich.

Mit dieser extrem bearishen Prognose steht Hall allerdings alleine da. Das durchschnittliche Preisziel der bei FactSet gelisteten Apple-Analysten liegt bei 121,13 US-Dollar und damit in der Nähe des aktuellen Kursniveaus. Für den Durchschnitt der Experten ist die Apple-Aktie ein "Overweight", von 39 Analysten empfehlen 23 die Aktie zum Kauf, 13 verpassten dem Anteilsschein ein "Hold"-Rating.



