PUMA-Aktie nimmt Kurs auf Rekordhoch

Heute im Fokus

DAX leicht fester erwartet -- Asiens Börsen schwächer -- Deutsche Post nach Umsatz- und Ergebnisplus optimistischer -- Beiersdorf wächst organisch -- GEA, NORMA, Schaeffler,Varta im Fokus

Vivendi verhandelt über Verkauf einer Universal-Beteiligung an Tencent. Alibaba-Ableger MYbank vergibt Kredit in dreistelliger Milliardenhöhe. Gannett-Aktie fester: Verlag der 'USA Today' soll verkauft werden. Harter Brexit, schwaches Pfund: Der Sterling sinkt und ein Ende der Talfahrt ist nicht in Sicht.