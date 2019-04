Keine zwei Meinungen: Aktien, mit der höchsten Kaufempfehlungsrate von Analysten

Der E-Commerce-Riese Amazon gilt als ausgesprochener Anlegerliebling. Die Aktie hat innerhalb eines Jahres rund ein Viertel an Wert zugelegt - und das, obwohl der Anteilsschein mit 1.950 US-Dollar kein Schnäppchen ist. Der hohe Aktienkurs hat die Börsenbewertung des Unternehmens zwischenzeitlich auf 950 Milliarden US-Dollar getrieben. Doch folgt man Analysten, ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht: Die Amazon-Aktie wird von 100 Prozent der bei FactSet gelisteten Analysehäuser zum Kauf empfohlen

S&P 500 unter der Lupe

Der US-amerikanischen Datenlieferant hat untersucht, wo Analysten grundsätzlich im S&P 500 ihre aktuellen Bewertungsniveaus ansetzen. Zum Ende des ersten Quartals haben Experten insbesondere dem Energiesektor positive Aussichten prognostiziert. Mit einer Kaufempfehlungsrate von 67 Prozent und nur 4 Prozent Sell-Ratings zeigen sich Analysten für diese Branche besonders bullish. Ähnlich optimistisch fiel ihre Einschätzung für den Healthcare-Sektor aus, wo 59 Prozent Kaufempfehlungen 6 Prozent Sell-Empfehlungen gegenüberstehen. Konsumgüter werden von den Experten unterdessen deutlich pessimistischer beurteilt und auch der Immobiliensektor und der Versorgungssektor bekamen eher verhaltene Bewertungen.

Diese anderen Unternehmen empfehlen Experten fürs Depot

Mit einer 100-prozentigen Kaufempfehlungsrate gehört Amazon zu den Aktien, für die sich Analysten am häufigsten bullish zeigen. Neben dem E-Commerce-Riesen gibt es aber noch einige weitere S&P 500-Unternehmen, die bei Analysten eine gleiche oder ähnlich hohe Zustimmungsrate erreichen konnten. Die von FactSet zur Verfügung gestellte Liste enthält einige durchaus prominente Namen.

Marathon Petroleum, ein Unternehmen aus dem positiv bewerteten Energiesektor, wird von 19 Analysten bewertet. Alle raten zum Kauf der Aktie. Auch Keysight Technologies, ein Technologieunternehmen auf dem Gebiet der Elektronischen Messtechnik, kommt auf eine 100-prozentige Kaufempfehlungsrate bei Analysten. Nur wenig schlechter schneiden Diamondback Energy und United Health ab, bei denen nur drei beziehungsweise vier Prozent der Analysten zum Halten der Aktien raten, während die überwiegende Mehrheit die Aktien auf den Kaufempfehlungslisten hat.

Einer der prominentesten Vertreter unter den Analystenlieblingen ist die Alphabet-Aktie. Sowohl die Anteile der Klasse A als auch die der Klasse C werden von 95 Prozent der von FactSet befragten Analysten zum Kauf empfohlen, die restlichen Experten setzen auf ein "Hold"-Rating. Zuletzt hatte Goldman Sachs die Aktie der Google-Mutter auf ihrer "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 1.400 US-Dollar belassen. Wegen der EU-Strafen gegen den Suchmaschinenbetreiber habe sie ihre Schätzungen angepasst, schrieb Analystin Heather Bellini, dies tangiere aber weder das Kursziel noch die Einstufung, hieß es.

Was bedeuten viele Kauf-Ratings für Anleger?

Grundsätzlich sollten Anleger Analystenratings nur als eine Quelle für ihre Anlageentscheidung heranziehen. Sie können jedoch als Anhaltspunkt für eine detailliertere Recherche dienen. Wichtig ist außerdem, wie die Bilanzen der Unternehmen aussehen und welche Ziele und Prognosen die Konzerne für die weitere Geschäftsentwicklung aufstellen. Darüber hinaus spielt für viele Marktteilnehmer auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis eine elementare Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Diese ökonomische Kennzahl setzt den aktuellen Börsenkurs einer Aktie zu dem erwarteten Gewinn in Relation und gibt an, wie häufig der Gewinn im aktuellen Aktienkurs enthalten ist, wann die Kosten für den Anteilsschein durch den Gewinn also wieder erwirtschaftet wurden.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tang Yan Song / Shutterstock.com, domnitsky / Shutterstock.com