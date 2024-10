MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag im Plus

Heute im Fokus

Nagarro dämpft Umsatzzprognose. China plant Milliardenschulden zur Ankurbelung der Wirtschaft. Vinci gewinnt Auftrag in Australien. RTL-Botschaft an ProSiebenSat.1: Kommt zu unserem Streamingdienst. Google will Atomstrom für Rechenzentren einkaufen. Tesla will 'Robotaxi' als Marke eintragen lassen. Allianz will geplanten Zukauf von Income Insurance überarbeiten. Mutares plant Börsengang von Steyr Motors.