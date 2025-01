Analystenstimme

Das Analysehaus Jefferies hat SÜSS MicroTec von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 48 Euro gesenkt.

Analyst Janardan Menon prognostiziert für europäische Halbleiteraktien im Jahr 2025 ein nur moderates Aufwärtspotenzial. Die Kurse dürften bereits im ersten Halbjahr ihren Höhepunkt erreichen, schreibt er in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Eine überdurchschnittliche Entwicklung traut er den Titeln mit einem starken Auto- und Industriegeschäft zu. In diesem Bereich ist Infineon der Top-Wert des Experten vor ASM International. Bei SÜSS MicroTec erschienen die Konsensschätzungen für 2025 durch den Auftragsbestand zwar gut untermauert. Doch der Fokus richte sich hier schon auf das kommende Jahr, in dem es mehr Grund zur Sorge geben dürfte. Der Aktienkurs dürfte zunehmend eine nachlassende Dynamik bei der sogenannten Cowos-Chipherstellung von TSMC widerspiegeln. Bei dieser Technologie werden unterschiedliche Chips in einem Gehäuse miteinander kombiniert.

Für die Aktie von SÜSS MicroTec geht es im XETRA-Handel zeitwiese 5,48 Prozent auf 43,15 Euro abwärts.

