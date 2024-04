Analystenstimme

Der Chef der Volkswagen-Truckholding sieht in Europa auch bei Nutzfahrzeugen harte Konkurrenz aus China aufziehen.

Chinesische Elektrobus-Anbieter hätten sich in recht kurzer Zeit gut aufgestellt, vor allem dank ihres Zugangs zu sehr guter Batterietechnologie, sagte Christian Levin in einem Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg (Donnerstag). "Wenn man das hochrechnet und sich Lastkraftwagen ansieht, kann man sich eine ähnliche Entwicklung vorstellen."

Die deutschen Anbieter Volkswagen TRATON (MAN, Scania) und Daimler Truck sowie der schwedische Rivale Volvo bieten bereits Elektrotrucks an, um die Emissionen im Transportverkehr zu senken. Allerdings sind die Verkaufszahlen noch gering.

Unter anderem bietet der bei Elektro-Pkw starke chinesische Hersteller BYD auch Elektro-Lastwagen und -Busse an. In Ungarn will BYD eine Fabrik errichten. Auch andere chinesische Hersteller haben den europäischen Markt ins Visier genommen, derzeit vor allem noch bei Pkw.

Die VW-/Traton-Marke Scania baut aber im Gegenzug derzeit auch in China ein eigenes Lkw-Werk, womit die Schweden die erste eigenständige Fertigung von Lkw eines ausländischen Herstellers in der Volksrepublik hätten. Das Werk soll pro Jahr bis zu 50 000 Lkw bauen können und ist für einen Produktionsstart spät im Jahr 2025 vorgesehen.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für TRATON vor den am 26. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal von 41 auf 43 Euro angehoben.

Die Einstufung von TRATON wurde auf "Buy" belassen. Nach dem Rekordjahr 2023 des Nutzfahrzeugherstellers dürfte dieser seinen Erfolgskurs fortsetzen, allerdings mit bestimmten Einschränkungen im ersten Quartal, schrieb Analyst Fabio Hölscher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor allem Scania dürfte stark ins Jahr gestartet sein. Navistar sei dagegen offenbar von Lieferkettenproblemen belastet, die wohl aber in den nächsten Quartalen behoben werden dürften.

Die Aktien von TRATONhaben sich am Donnerstag nach positiven Analystenkommentaren unter die Favoriten im SDAX gemischt. Sie legten zuletzt im XETRA-Handel 2,85 Prozent auf 34,25 Euro zu. Das im März erreichte Rekordhoch bei knapp unter 35 Euro rückt wieder greifbar nah.

Im bisherigen Jahresverlauf ist die Aktie des Nutzfahrzeug- und Busherstellers mit einem Plus von etwas mehr als 60 Prozent die mit Abstand am besten gelaufene Aktie im SDAX.

Sowohl die UBS als auch Warburg Research erwarten mit Blick auf den am 26. April anstehenden Quartalsbericht eine Fortsetzung des Erfolgskurses des Nutzfahrzeugherstellers. Ähnlich äußerte sich Analyst Hemal Bhundia von der Bank UBS. Beide Experten hoben ihre Kursziele an, Bhundia von 27 auf 41 Euro und Hölscher von 41 auf 43 Euro, und bekräftigten ihr Anlageurteil "Buy". Die laut Traton-Chef Christian Levin in Europa aufziehende harte Konkurrenz aus China verschreckte die Anleger hingegen nicht.

