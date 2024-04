Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags in der Verlustzone

Dow Jones-Performance im Fokus

Der Dow Jones notiert heute im negativen Bereich.

Am Montag sinkt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0,41 Prozent auf 37.826,39 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 13,320 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,884 Prozent auf 38.319,14 Punkte an der Kurstafel, nach 37.983,24 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 38.386,81 Punkte, das Tagestief hingegen 37.734,22 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 15.03.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 38.714,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 37.592,98 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 33.886,47 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 0,295 Prozent zu Buche. Bei 39.889,05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 37.122,95 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Goldman Sachs (+ 3,02 Prozent auf 401,24 USD), UnitedHealth (+ 1,77 Prozent auf 446,97 USD), Nike (+ 1,18 Prozent auf 93,09 USD), Intel (+ 1,15 Prozent auf 36,10 USD) und Merck (+ 0,65 Prozent auf 126,56 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-6,56 Prozent auf 275,01 USD), Visa (-1,80 Prozent auf 271,00 USD), Microsoft (-1,52 Prozent auf 415,48 USD), Honeywell (-1,45 Prozent auf 193,32 USD) und Apple (-1,44 Prozent auf 174,00 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 10.525.326 Aktien gehandelt. Mit 2,942 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

