Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer

NYSE-Handel im Blick

Kaum verändert zeigte sich der Dow Jones zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 42.924,89 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 14,604 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,677 Prozent stärker bei 43.222,21 Punkten, nach 42.931,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 42.718,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 43.041,05 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 42.063,36 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.07.2024, wurde der Dow Jones mit 40.415,44 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 33.127,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 13,81 Prozent. Bei 43.325,09 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 37.122,95 Zähler.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Microsoft (+ 2,08 Prozent auf 427,51 USD), Walmart (+ 1,50 Prozent auf 82,02 USD), Amgen (+ 0,92 Prozent auf 319,66 USD), American Express (+ 0,61 Prozent auf 272,40 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,50 Prozent auf 224,12 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Verizon (-5,03 Prozent auf 41,50 USD), 3M (-2,31 Prozent auf 131,73 USD), Intel (-1,93 Prozent auf 22,40 USD), Home Depot (-1,12 Prozent auf 401,85 USD) und Salesforce (-1,02 Prozent auf 288,33 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11.309.203 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,300 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net