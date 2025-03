Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter

Index-Performance im Fokus

Der Dow Jones schloss den Handelstag kaum verändert ab.

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,20 Prozent schwächer bei 41.350,93 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 16,537 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,976 Prozent auf 41.837,95 Punkte an der Kurstafel, nach 41.433,48 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 41.010,24 Punkte, das Tageshoch hingegen 41.721,36 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 2,72 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 12.02.2025, bei 44.368,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 43.914,12 Punkten gehandelt. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 12.03.2024, bei 39.005,49 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 2,46 Prozent abwärts. 45.054,36 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 41.010,24 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 6,42 Prozent auf 115,74 USD), Boeing (+ 3,08 Prozent auf 158,80 USD), Salesforce (+ 2,72 Prozent auf 284,58 USD), American Express (+ 2,10 Prozent auf 260,75 USD) und 3M (+ 1,83 Prozent auf 150,24 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Procter Gamble (-2,74 Prozent auf 168,37 USD), Walmart (-2,56 Prozent auf 85,20 USD), McDonalds (-2,40 Prozent auf 299,40 USD), Amgen (-2,00 Prozent auf 312,50 USD) und Verizon (-1,93 Prozent auf 42,59 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 74.404.226 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,131 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 6,31 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

