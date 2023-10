Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Index-Bewegung

Der NASDAQ Composite bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 0,32 Prozent schwächer bei 13.264,55 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,587 Prozent auf 13.229,68 Punkte an der Kurstafel, nach 13.307,77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 13.206,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13.280,04 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 14.031,81 Punkte. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 03.07.2023, den Wert von 13.816,77 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 03.10.2022, einen Stand von 10.815,43 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 27,70 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14.446,55 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10.265,04 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Arundel (+ 22,22 Prozent auf 0,22 CHF), Synaptics (+ 3,96 Prozent auf 91,45 USD), Taylor Devices (+ 3,19 Prozent auf 21,98 USD), Cumulus Media A (+ 2,95 Prozent auf 5,24 USD) und Dorel Industries (+ 2,60 Prozent auf 5,91 CAD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Dixie Group (-31,80 Prozent auf 0,47 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-6,16 Prozent auf 7,47 USD), Cutera (-4,97 Prozent auf 5,07 USD), Nissan Motor (-4,96 Prozent auf 630,10 JPY) und Ebix (-4,82 Prozent auf 8,30 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.425.054 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,593 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr präsentiert die New York Community Bancorp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index bietet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 14,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

