Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Rot

NASDAQ Composite-Kursentwicklung

Am Abend herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Letztendlich schloss der NASDAQ Composite am Freitag nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 17.689,36 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,229 Prozent leichter bei 17.681,01 Punkten, nach 17.721,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17.787,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17.620,57 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,045 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 21.05.2024, einen Stand von 16.832,62 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 21.03.2024, den Stand von 16.401,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.06.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 13.502,20 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 19,80 Prozent nach oben. Bei 17.936,79 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.477,57 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Amtech Systems (+ 14,11 Prozent auf 6,63 USD), Microvision (+ 7,78 Prozent auf 0,97 USD), Arundel (+ 6,80 Prozent auf 0,22 CHF), Enzon Pharmaceuticals (+ 6,67 Prozent auf 0,16 USD) und Nektar Therapeutics (+ 6,42 Prozent auf 1,16 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Ebix (-28,52 Prozent auf 0,15 USD), Cutera (-7,23 Prozent auf 1,54 USD), Ballard Power (-5,99 Prozent auf 3,45 CAD), Commercial Vehicle Group (-5,01 Prozent auf 4,93 USD) und Donegal Group A (-4,83 Prozent auf 12,42 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 201.828.839 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,114 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist mit 0,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net