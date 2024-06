Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Varta rudert bei Umsatzziel zurück -- Covestro-CEO spricht über Herausforderungen der Adnoc-Übernahme -- Intel Deutschland mit neuer Führungsspitze

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex legte im Donnerstagshandel kräftig zu. Der DAX eröffnete den Tag noch nahezu unbewegt, verbuchte jedoch schon kurz darauf kleine Gewinne. Im Tagesverlauf wurden diese immer größer, sodass das Börsenbarometer letztlich 1,03 Prozent fester bei 18.254,18 Punkten schloss.

Der TecDAX stieg etwas höher in den Handel ein und legte anschließend weiter zu. Sein Schlussstand: 3.307,87 Punkte (+1,2 Prozent). Im Fokus standen am Donnerstag vor allem die Notenbanken, denn im Tagesverlauf haben die Währungshüter in mehreren Ländern über ihre geldpolitische Ausrichtung entschieden. Die SNB hat dabei bereits am Vormittag mit einer weiteren Leitzinssenkung überrascht. In Norwegen und Großbritannien bleibt der wichtige Zinssatz hingegen stabil.



An den Börsen in Europa zeigten am Donnerstag höhere Kurse. Der EURO STOXX 50 gewann zum Handelsbeginn bereits hinzu und blieb auch im Anschluss fest. Er verabschiedete sich 1,27 Prozent fester bei 4.947,73 Zählern. Am Donnerstag richtete sich die Aufmerksamkeit vor allem auf die Entscheidungen mehrerer europäischer Notenbanken. Als erstes war die Schweizerische Nationalbank an der Reihe, die ihren Leitzins erneut gesenkt hat. Die britische Zentralbank tastete den wichtigen Zinssatz hingegen nicht an. Daneben standen auch die wöchentlichen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt im Fokus. Sie wurden am Nachmittag veröffentlicht und sind für den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Federal Reserve relevant. So ist die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung zurückgegangen. Sie fiel im Vergleich zur Vorwoche um 5.000 auf 238.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte.





Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag nach der Feiertagspause vom Vortag uneinheitlich. Der Dow Jones Index stieg bis zum Handelsschluss um 0,77 Prozent auf 39.134,76 Punkte. Er hatte zum Start ein kleines Minus verbucht, konnte dann jedoch bereits kurz darauf ins Plus drehen und klar zulegen.

Der NASDAQ Composite gab bis zum Handelsende hingegen um 0,79 Prozent auf 17.721,59 Punkte nach. Nach einem festeren Start hatte er zunächst ein neues Rekordhoch bei 17.936,79 Zählern erreicht, war dann jedoch in die Verlustzone gerutscht und hatte sich dort festgesetzt. Abgaben bei der Aktie des Chip-Konzerns NVIDIA belasteten. Der Anteilsschein des KI-Gewinners war im Handelsverlauf nach dem Erreichen eines neuen Rekordhochs ins Minus gewechselt und schloss auch rot. Auch bei anderen Chip-Aktien nahmen die Anleger am Donnerstag "Geld vom Tisch". Zunächst hatten neue Zinssenkungshoffnungen die Anleger zu Käufen animiert, dann war die Stimmung jedoch laut Marktbeobachtern nur noch verhalten. Die SNB hat am Donnerstag bereits zum zweiten Mal den Leitzins gesenkt, die britische Notenbank beließ den Zins unverändert auf seinem 16-Jahres-Hoch. "Wenn wir mehr Belege für die Abkühlung des Konsums sehen - gepaart mit weiteren Anstiegen der Arbeitslosenquote und einer langsameren Inflation, dann wird eine Zinssenkung im September eindeutig zur Diskussion stehen" kommentierte Chefvolkswirt International James Knightley von ING die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen in den USA. Dazu passte auch der sehr schlecht ausgefallene Philadelphia-Fed-Index für Juni sowie die ebenfalls schwachen Baubeginne.