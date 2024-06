Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Freitagvormittag

Rohstoffe aktuell

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel

Der Goldpreis erhöhte sich um 10:10 Uhr um 0,19 Prozent auf 2.364,52 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 2.359,98 US-Dollar gelegen hatte.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 10:10 Uhr notiert der Silberpreis -1,04 Prozent niedriger bei 30,42 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 30,74 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit Verlusten. Um 10:08 Uhr notiert der Platinpreis -0,20 Prozent niedriger bei 981,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 983,00 US-Dollar.

Währenddessen legt der Palladiumpreis um 0,70 Prozent auf 932,50 US-Dollar zu. Gestern war der Palladiumpreis noch 926,00 US-Dollar wert.

Zudem fällt der Ölpreis (Brent). Um -0,25 Prozent reduziert sich der Ölpreis (Brent) um 10:00 Uhr auf 85,50 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (Brent) am Vortag noch bei 85,71 US-Dollar lag.

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -0,16 Prozent auf 81,10 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 81,29 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Baumwolle Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Baumwolle um -0,73 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,71 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Maispreis 0,51 Prozent stärker bei 4,42 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,40 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 0,65 Prozent auf 11,63 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 11,55 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,95 Prozent auf 361,30 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 357,60 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,50 Prozent auf 0,44 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,44 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,37 Prozent auf 0,19 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,19 US-Dollar.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas südwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas sinkt -1,47 Prozent auf 2,69 US-Dollar, nach 2,74 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Heizölpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 66,57 US-Dollar lag, wird der Heizölpreis um 10:00 Uhr auf 66,57 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net