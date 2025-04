Entspannungssignale im Zollstreit: DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Tesla schlägt sich schlechter als erwartet -- SAP steigert Umsatz und Ergebnis -- Danone im Fokus

Signale zum US-Zollstreit mit China machen am Mittwoch Hoffnung. US-Präsident Donald Trump signalisierte, nicht mit harten Bandagen kämpfen zu wollen, nachdem bereits die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt erklärt hatte, dass die USA bezüglich eines mögliches Handelsabkommens mit China vorankämen. Zudem stellte US-Finanzminister Scott Bessent Medienberichten zufolge eine baldige Deeskalation im Zollstreit in Aussicht.

Die Börsen in Europa werden am Mittwoch mit Gewinnen erwartet.

An den US-Börsen ging es am Dienstag aufwärts.

Der Dow-Jones-Index startete mit einem Plus in den Dienstagshandel. Er gewann auch im Anschluss und baute sein Plus noch aus. Sein Schlussstand: 39.186,98 Punkte (+2,66 Prozent).

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenso stärker und verteidigte die Gewinnzone auch anschließend. Er verließ den Handel 2,71 Prozent stärker bei 16.300,42 Stellen.

Am Dienstag konnten die US-Börsen die deutlichen Verluste vom Ostermontag wieder ausgleichen. Zuvor hatten Berichte für Verunsicherung an den Märkten gesorgt, denen zufolge US-Präsident Donald Trump offenbar Kritik an Notenbankchef Jerome Powell übt und dessen Unabhängigkeit infrage stellt. Hintergrund ist demnach Trumps Unzufriedenheit mit Powells zurückhaltender Haltung gegenüber Zinssenkungen. Dabei hatte Trump Powell selbst während seiner ersten Amtszeit in das Amt berufen. Bereits einen Tag später sorgten laut Händlern neue Hoffnungen auf baldige und günstige US-Zollvereinbarungen für Auftrieb an den Märkten. US-Finanzminister Bessent hatte den Handelskonflikt mit China als nicht länger tragbar bezeichnet und eine rasche Deeskalation in Aussicht gestellt. Zudem ließ das Weiße Haus verlauten, dass derzeit 18 Handelsvorschläge geprüft würden - noch in dieser Woche seien Gespräche mit Vertretern aus 34 Ländern geplant.

