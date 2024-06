In Empfang genommen

Boeing ist bei Spirit Aerosystems einem Agenturbericht zufolge fast am Ziel.

Der Konzern stehe kurz vor einer Vereinbarung zur Übernahme von Spirit Aerosystems, berichtet Reuters. Boeing hatte den Hersteller von Flugzeugrümpfen 2005 abgespalten.

Boeing verhandelt seit Monaten mit dem Rivalen Airbus, der auch Teile von Spirit bezieht, über eine Aufspaltung des Zulieferers, so Reuters weiter. Es gehe dabei um die Aufteilung der Produktionsprogramme von Spirit.

Boeing hat dieses Jahr eine Übernahme von Spirit ins Spiel gebracht, um einen wichtigen Teil der Lieferkette für seinen Bestseller, die 737 Max, zu stabilisieren. Im Januar hatte eine Maschine dieses Typs der Alaska Airlines während des Fluges ein Rumpfteil verloren.

Vertreter von Boeing und Spirit lehnten eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

Im NYSE-Handel notiert die Boeing-Aktie zeitweise unverändert bei 176,30 US-Dollar.

Boeing liefert zweiten Dreamliner an Austrian Airlines aus

Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines hat am Donnerstag die zweite Boeing 787-9 "Dreamliner" in Empfang genommen und setzt damit die Modernisierung und Erweiterung ihrer Langstreckenflotte fort. Der "Dreamliner" soll am 28. Juni in den Liniendienst starten, wie die österreichische Fluggesellschaft mitteilte. Der erste "Dreamliner", der im ersten Quartal an Austrian geliefert wurde, ist erstmals am 15. Juni von Wien nach New York gestartet.

Bis 2028 wird Austrian schrittweise neun weitere Boeing 787-9 in Betrieb nehmen, die die bestehenden Langstreckenjets der Boeing 777- und 767-Familien bis 2028 schrittweise ersetzen. Die modernen Maschinen senken den Treibstoffverbrauch beziehungsweise den CO2-Ausstoß im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen um bis zu 30 Prozent.

