Angespannte Stimmung in Zürich: SLI fällt am Mittag

Index-Performance im Fokus

Das macht der SLI.

Am Montag tendiert der SLI um 12:08 Uhr via SIX 0,83 Prozent tiefer bei 1.970,49 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,836 Prozent auf 1.970,44 Punkte an der Kurstafel, nach 1.987,06 Punkten am Vortag.

Bei 1.967,92 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1.982,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Der SLI erreichte vor einem Monat, am 10.05.2024, den Wert von 1.918,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 1.906,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, mit 1.757,99 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 11,74 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 1.993,61 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.742,94 Zählern.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Givaudan (+ 1,02 Prozent auf 4.358,00 CHF), Holcim (+ 0,53 Prozent auf 80,40 CHF), VAT (+ 0,45 Prozent auf 491,90 CHF), Temenos (+ 0,16 Prozent auf 61,50 CHF) und Lonza (-0,04 Prozent auf 500,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Sandoz (-2,36 Prozent auf 31,42 CHF), ams (-1,83 Prozent auf 1,34 CHF), Nestlé (-1,65 Prozent auf 96,40 CHF), UBS (-1,55 Prozent auf 27,98 CHF) und Swiss Re (-1,41 Prozent auf 112,05 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1.399.047 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 261,080 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,75 erwartet. Mit 5,79 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net