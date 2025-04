Anleger auf der Hut

Nikkei in Vorwärtsgang - Chinesische Börsen kaum bewegt

15.04.25 07:08 Uhr

An den asiatischen Aktienmärkten ziehen die Kurse am Dienstag überwiegend weiter an.

Mit der Hoffnung auf weitere Ausnahmen bei den US-Zöllen steigt der Nikkei zeitweise um 1,04 Prozent auf 34.335,62 Punkte.

Mehr oder weniger auf der Stelle treten die chinesischen Börsen: Sowohl der Hang Seng als auch der Shanghai Composite liegen eng an den Schlussständen vom Montag. So geht es in Hongkong zeitweise 0,19 Prozent auf 21.457,61 Zähler bergauf, während in Shanghai ein kleines Minus von 0,07 Prozent auf 3.260,55 Einheiten an der Tafel steht. Zollstreit wirkt sich weiter auf Auto- und Elektronik-Aktien aus Gefragt sind Auto- und Elektronikwerte. US-Präsident Donald Trump sagte am Montag, er denke an einige kurzfristige Ausnahmen von den 25-Prozent-Zöllen auf Fahrzeugimporte. "Ich schaue nach Möglichkeiten, um einigen der Autohersteller zu helfen", sagte er, ohne das näher auszuführen. Bereits am späten Freitag hatte die US-Regierung Smartphones, Computer, Speicherchips und andere Produktkategorien von den reziproken Zöllen ausgenommen, aber auch andere sektorspezifische Abgaben angekündigt. Risikobereitschaft zurück an den Börsen? Das Research Team von Sucden Financial meint zwar, die Risikobereitschaft sei zunächst zurückgekehrt. "Trotz der aktuellen Entspannung bleibt die Unsicherheit aber erhöht, da die Ausnahmen von den Zöllen laut Trump nur kurzfristiger Natur sind", warnt das Haus. DOW JONES

