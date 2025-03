Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite schlussendlich im Minus

NASDAQ Composite-Entwicklung

Der NASDAQ Composite fiel am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende ein Minus in Höhe von 0,33 Prozent auf 17.691,63 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,928 Prozent auf 17.586,06 Punkte an der Kurstafel, nach 17.750,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17.576,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17.903,20 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,174 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.02.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19.962,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.12.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 19.572,60 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 20.03.2024, den Stand von 16.369,41 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8,24 Prozent ein. Bei 20.118,61 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17.238,24 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell AngioDynamics (+ 5,00 Prozent auf 9,87 USD), Computer Programs and Systems (+ 3,21 Prozent auf 28,00 USD), Geron (+ 2,94 Prozent auf 1,75 USD), Consumer Portfolio Services (+ 2,51 Prozent auf 8,98 USD) und DexCom (+ 2,36 Prozent auf 75,11 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Dorel Industries (-6,60 Prozent auf 1,62 USD), Microchip Technology (-6,54 Prozent auf 51,00 USD), Astro-Med (-5,36 Prozent auf 10,07 USD), Harvard Bioscience (-4,44 Prozent auf 0,66 USD) und Baiducom (-4,04 Prozent auf 94,27 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 56.553.085 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,938 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

2025 verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,70 Prozent bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net