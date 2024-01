Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Abschläge

Index-Performance

Der NASDAQ Composite zeigt sich aktuell mit negativem Vorzeichen.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ Composite um 19:59 Uhr via NASDAQ 0,84 Prozent tiefer bei 14.641,90 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,843 Prozent auf 14.641,47 Punkte an der Kurstafel, nach 14.765,94 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 14.609,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14.694,58 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 1,56 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 14.305,03 Punkte. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.10.2023, bei 13.059,47 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 03.01.2023, den Wert von 10.386,98 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Evercel (+ 8,00 Prozent auf 1,08 USD), Donegal Group B (+ 5,73 Prozent auf 14,03 USD), Corcept Therapeutics (+ 4,18 Prozent auf 25,17 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 3,80 Prozent auf 11,08 USD) und Cumulus Media A (+ 2,72 Prozent auf 5,11 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Lifetime Brands (-11,22 Prozent auf 6,49 USD), Harmonic (-10,51 Prozent auf 11,80 USD), Nektar Therapeutics (-9,21 Prozent auf 0,54 USD), Cutera (-8,96 Prozent auf 3,05 USD) und MicroStrategy (-7,85 Prozent auf 631,35 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5.937.642 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,731 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Alliance Resource Partners LP-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,31 zu Buche schlagen. Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 41,73 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net