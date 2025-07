Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Apple hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Apple-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 208,93 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die Apple-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 208,93 USD. Bei 209,45 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 207,83 USD. Bei 208,27 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.302.015 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 24,49 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 169,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,03 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 229,05 USD für die Apple-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 01.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 95,36 Mrd. USD – ein Plus von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 90,75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Apple wird am 23.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 8,41 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

