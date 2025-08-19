DAX24.274 -0,4%ESt505.415 -0,6%Top 10 Crypto15,98 -0,1%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.671 -1,7%Euro1,1683 -0,3%Öl65,99 -0,2%Gold3.349 +0,4%
APA ots news: Es war einmal ... der Schilling

18.08.25 11:34 Uhr

Sonderausstellung im Geldmuseum der Nationalbank erinnert an

100 Jahre Schilling-Währung

Wien (APA-ots) - Vor 100 Jahren wurde am 1. März 1925 der Schilling als

offizielles

Zahlungsmittel der Ersten Republik eingeführt. In der Folge und vor

allem nach seiner Wiedereinführung 1945 wurde der Schilling zum

Inbegriff einer harten und stabilen Währung. Er prägte den

wirtschaftlichen Aufschwung Österreichs und ermöglichte den Beitritt

in die Europäische Währungsunion. Die Oesterreichische Nationalbank (

OeNB) widmet dem Schilling nun eine Sonderausstellung im hauseigenen

Geldmuseum.

Mit der Einführung des Euro 1999 als Buchgeld und 2002 als

Bargeld wurde der Schilling in Österreich als Währung abgelöst.

Verschwunden ist er aber bis heute nicht. Laut OeNB sind noch immer

rund 6,8 Mrd ATS der letzten Schilling-Serie im Umlauf, obwohl seit

2002 nicht mehr mit dem Schilling bezahlt werden kann. Banknoten der

letzten Serie können unbefristet bei der OeNB in Euro getauscht

werden.

Geldmuseum bringt den Schilling zurück

Als Währung ist der Schilling Geschichte, im Geldmuseum der OeNB

wird er in einer Sonderausstellung nun wieder zurückgeholt. In neun

Kapiteln erzählt die Ausstellung von Höhen und Tiefen der Schilling-

Währung. Ausgewählte Stücke aus den Sammlungen des Geldmuseums

erinnern an den "Alpendollar", wie der Schilling von den

Österreicherinnen und Österreichern nach seiner Einführung und den

Erfahrungen der Hyperinflation zu Beginn der 1920er-Jahre gerne

genannt wurde.

Historische Banknoten und Münzen, Zeitungsartikel, aber auch

Kuriositäten wie etwa vergoldete Schilling-Manschettenknöpfe machen

die insgesamt gut 70 Jahre, in denen der Schilling unser tägliches

Leben in Österreich begleitete, anschaulich und wecken bei den

Besucher:innen bestimmt die eine oder andere persönliche Erinnerung.

Zudem sind auch Schilling-Fälschungen aus der Ersten und Zweiten

Republik sowie nie realisierte Entwürfe für Schilling-Banknoten zu

sehen.

Die Sonderausstellung "Es war einmal... der Schilling" im

Geldmuseum der OeNB ist ab 19. August 2025 von Dienstag bis Freitag

zwischen 09.00 und 17.00 Uhr öffentlich zugänglich. Das Geldmuseum

befindet sich im OeNB-Hauptgebäude am Otto-Wagner-Platz in Wien.

Rückfragehinweis:

Oesterreichische Nationalbank

Mag. Marlies Schroeder, MiM

Telefon: +43-1-404 20-6900

E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at

Website: https://www.oenb.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

