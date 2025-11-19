APA ots news: FMA Fintech Day 2025: Innovation und Regulierung als...
APA ots news: FMA Fintech Day 2025: Innovation und Regulierung als Schlüssel für einen starken Finanzplatz
Finanzmarktaufsicht bietet im Rahmen der Fintech Week Austria
Panels und Keynotes mit hochkarätigen Speaker:innen
Wien (APA-ots) - Innovation ist ein globaler Treiber für die Finanzmärkte
- doch
nachhaltiger Fortschritt braucht aus Sicht der österreichischen
Finanzmarktaufsicht (FMA) klare Regeln und Verantwortung. Das betonte
FMA-Vorständin Mariana Kühnel heute zur Eröffnung des FMA Fintech Day
im Reitersaal der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) in Wien.
-
"Für die FMA ist Innovation Chance und Risiko. Sie ist ein Faktum
und braucht Raum. Als Partner auf Augenhöhe fördern wir Innovation,
aber handeln entschlossen, wenn Standards nicht eingehalten werden.
Diese Klarheit und Sicherheit dient allen Marktteilnehmern. Aufsicht
und Industrie müssen gemeinsam sicherstellen, dass Innovation
verantwortungsvoll und nachhaltig voranschreitet, ohne Fortschritt zu
behindern."
Die FMA nimmt damit eine europäische Vorreiterrolle bei der
Umsetzung der EU-Kryptowerte-Verordnung MiCAR ein. Sie hat frühzeitig
umfassende Leitlinien veröffentlicht und klar gesagt, was von
Kryptowerte-Dienstleistern (CASPs) in Österreich erwartet wird:
"Boots on the ground" - echte Strukturen und Personen, keine
Briefkastenfirmen; solide Governance; und Transparenz und Integrität
bei Verbraucherschutz und der Prävention von Geldwäsche und
Marktmanipulation. Damit fördert die FMA auch das Vertrauen in den
Markt bei Unternehmen und Konsument:innen.
Diese Standards erwartet die FMA auch im europäischen
Binnenmarkt, ortet hier aber noch Nachholbedarf bei der
Implementierung der MiCAR, so Kühnel. Die FMA hat dazu vor einigen
Wochen ein gemeinsames Positionspapier mit der italienischen und der
französischen Marktaufsicht veröffentlicht.
-
"MiCAR ist ein wichtiger Schritt zu einheitlichen Regeln für
Krypto-Dienstleister in Europa. Damit das Level Playing Field
gelingt, braucht es aber noch mehr Einheitlichkeit in der Umsetzung",
so Kühnel.
Das Programm des FMA Fintech Day beleuchtet aktuelle
Herausforderungen und Chancen rund um MiCAR, Kryptowerte, Künstliche
Intelligenz, dezentrales Finanzwesen (DeFi) und Tokenisierung. In
Panels und Keynotes diskutieren Expert:innen aus Aufsicht, Praxis und
Wissenschaft, wie Regulierung und Innovation gemeinsam einen sicheren
und wettbewerbsfähigen Finanzplatz Europa ermöglichen.
Weitere Speaker:innen und Panelist:innen des FMA Fintech Day
2025:
-
Marianne Jarlaud, Autorité des Marchés Financiers
-
Philipp Bohrn, Bitpanda
-
Georg Harer, Bybit EU
-
Christian Wolf, Raiffeisen Bank International
-
Martin Hanzl, EY Law Austria
-
Elisabeth Reiner, EY Law Austria
-
Özge Almasulu-Esatbeyolu, Bundesministerium für Finanzen
-
Clara Guerra, Regierung Liechtenstein
-
Stefan Härtner, FINMA (Schweiz)
-
Martin Miernicki, Universität Graz
-
Birgit Puck, FMA
-
Stefan Tomanek, FMA
-
Ralph Rirsch, FMA
-
Florian Pekler, FMA
Weitere Infos und Links:
-
Gemeinsames Positionspapier zur MiCAR von FMA, AMF und Consob
-
Informationen der FMA zur MiCAR
-
Programm des FMA Fintech Day und der Fintech Week Vienna
