APA ots news: Gegen Zahlungsbetrug: Nationalbank unterstützt Programm für Jugendliche

Präventionstag im Rahmen der International Fraud Awareness

Week 2025

Wien (APA-ots) - Am 17. November 2025 organisierte die Oesterreichische

Nationalbank (

OeNB) einen Präventionstag, der Jugendliche für digitale Risiken

sensibilisierte und praxisnahes Wissen rund um Betrugsprävention

vermittelte. Rund 100 Schüler:innen nahmen am Programm teil. "Betrug

betrifft Menschen in jedem Alter - vom Volkschulkind bis zu den

Großeltern. Je früher man sich damit auseinandersetzt, umso besser.

Darum wollen wir junge Menschen fit machen, damit sie Betrug im

Internet erkennen und sicher handeln können", unterstreicht OeNB-

Direktor Josef Meichenitsch die Bedeutung vorbeugender Maßnahmen.

Die International Fraud Awareness Week stellt jedes Jahr weltweit

die Betrugsprävention in den Mittelpunkt. 2025 beteiligte sich die

OeNB erstmals aktiv an dieser globalen Initiative und gestaltete

einen Präventionstag für Schüler:innen der Mittelschule des

Bildungscampus Liselotte Hansen-Schmidt und der Berufsschule für

Industrie, Finanzen und Transport - mit dem vorrangigen Ziel,

digitale Kompetenzen zu stärken und auf Betrugsrisiken aufmerksam zu

machen.

Wissen, Dialog und Praxis im Mittelpunkt

Die Jugendlichen konnten in einem abwechslungsreichen Workshop-

Programm Stationen von Falschgelderkennung und digitalen

Sicherheitsstrategien bis zu aktuellen Online-Betrugsmaschen

durchlaufen. Die Schüler:innen prüften Sicherheitsmerkmale von

Banknoten, entlarvten Fake-Content, übernahmen im Cybersecurity-Spiel

die Rollen von Angreifer:innen und Verteidiger:innen und stellten ihr

Wissen in interaktiven Formaten wie Glücksrädern unter Beweis.

Neben der Wissensvermittlung ging es auch um den persönlichen

Erfahrungsaustausch und das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen mit

den Sicherheitsexpert:innen des Bundesministeriums für Inneres im

Rahmen der Initiative GEMEINSAM.SICHER: Am Ende des Tages sollen die

Schüler:innen über ein fundiertes Wissen zu den gängigen

Betrugsmaschen wie Phishing und Kreditkartenbetrug verfügen.

Petia Niederländer, Direktorin der OeNB-Hauptabteilung

Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung, betont: "Als

Zentralbank mit Kernaufgaben im Bargeld- und Zahlungsverkehr liegt

unser Fokus besonders auf der Finanzbildung und dem sicheren

Bezahlen. Die heutige Veranstaltung in der OeNB ist ein starkes

Zeichen für Prävention durch Wissen und Dialog. Wir haben

eindrucksvoll gesehen, wie durch die Zusammenarbeit unterschiedlicher

österreichischer Institutionen ein nachhaltiger Beitrag zur digitalen

Sicherheit und zum Schutz vor Betrug geleistet werden kann."

Über die International Fraud Awareness Week

Die von der Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

initiierte International Fraud Awareness Week findet jährlich im

November statt und rückt Betrugsprävention weltweit in den Fokus.

Offizielle Unterstützer:innen organisieren Schulungen,

Informationsformate und Medienkampagnen, um das Bewusstsein für

Betrug zu stärken.

Die ACFE mit Sitz in Austin, Texas, ist die weltweit größte

Organisation zur Betrugsbekämpfung. Mit über 95.000 Mitgliedern setzt

sie international Standards für Prävention, Schulung und Aufklärung.

Weitere Informationen: www.ACFE.com und www.fraudweek.com

