APA ots news: Gegen Zahlungsbetrug: Nationalbank unterstützt Programm für Jugendliche
Präventionstag im Rahmen der International Fraud Awareness
Week 2025
Wien (APA-ots) - Am 17. November 2025 organisierte die Oesterreichische
Nationalbank (
OeNB) einen Präventionstag, der Jugendliche für digitale Risiken
sensibilisierte und praxisnahes Wissen rund um Betrugsprävention
vermittelte. Rund 100 Schüler:innen nahmen am Programm teil. "Betrug
betrifft Menschen in jedem Alter - vom Volkschulkind bis zu den
Großeltern. Je früher man sich damit auseinandersetzt, umso besser.
Darum wollen wir junge Menschen fit machen, damit sie Betrug im
Internet erkennen und sicher handeln können", unterstreicht OeNB-
Direktor Josef Meichenitsch die Bedeutung vorbeugender Maßnahmen.
Die International Fraud Awareness Week stellt jedes Jahr weltweit
die Betrugsprävention in den Mittelpunkt. 2025 beteiligte sich die
OeNB erstmals aktiv an dieser globalen Initiative und gestaltete
einen Präventionstag für Schüler:innen der Mittelschule des
Bildungscampus Liselotte Hansen-Schmidt und der Berufsschule für
Industrie, Finanzen und Transport - mit dem vorrangigen Ziel,
digitale Kompetenzen zu stärken und auf Betrugsrisiken aufmerksam zu
machen.
Wissen, Dialog und Praxis im Mittelpunkt
Die Jugendlichen konnten in einem abwechslungsreichen Workshop-
Programm Stationen von Falschgelderkennung und digitalen
Sicherheitsstrategien bis zu aktuellen Online-Betrugsmaschen
durchlaufen. Die Schüler:innen prüften Sicherheitsmerkmale von
Banknoten, entlarvten Fake-Content, übernahmen im Cybersecurity-Spiel
die Rollen von Angreifer:innen und Verteidiger:innen und stellten ihr
Wissen in interaktiven Formaten wie Glücksrädern unter Beweis.
Neben der Wissensvermittlung ging es auch um den persönlichen
Erfahrungsaustausch und das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen mit
den Sicherheitsexpert:innen des Bundesministeriums für Inneres im
Rahmen der Initiative GEMEINSAM.SICHER: Am Ende des Tages sollen die
Schüler:innen über ein fundiertes Wissen zu den gängigen
Betrugsmaschen wie Phishing und Kreditkartenbetrug verfügen.
Petia Niederländer, Direktorin der OeNB-Hauptabteilung
Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung, betont: "Als
Zentralbank mit Kernaufgaben im Bargeld- und Zahlungsverkehr liegt
unser Fokus besonders auf der Finanzbildung und dem sicheren
Bezahlen. Die heutige Veranstaltung in der OeNB ist ein starkes
Zeichen für Prävention durch Wissen und Dialog. Wir haben
eindrucksvoll gesehen, wie durch die Zusammenarbeit unterschiedlicher
österreichischer Institutionen ein nachhaltiger Beitrag zur digitalen
Sicherheit und zum Schutz vor Betrug geleistet werden kann."
Über die International Fraud Awareness Week
Die von der Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
initiierte International Fraud Awareness Week findet jährlich im
November statt und rückt Betrugsprävention weltweit in den Fokus.
Offizielle Unterstützer:innen organisieren Schulungen,
Informationsformate und Medienkampagnen, um das Bewusstsein für
Betrug zu stärken.
Die ACFE mit Sitz in Austin, Texas, ist die weltweit größte
Organisation zur Betrugsbekämpfung. Mit über 95.000 Mitgliedern setzt
sie international Standards für Prävention, Schulung und Aufklärung.
Weitere Informationen: www.ACFE.com und www.fraudweek.com
