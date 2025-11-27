APA ots news: Vom Startup zum Scale-up: 21bitcoin ebnet Weg für Bitcoin in...
APA ots news: Vom Startup zum Scale-up: 21bitcoin ebnet Weg für Bitcoin in Europa
Salzburg (APA-ots) - Die österreichische Bitcoin-Plattform 21bitcoin
beschleunigt ihr
Wachstum und erreicht den nächsten großen Meilenstein: Aus dem
erfolgreichen Startup ist mittlerweile ein stark wachsendes Scale-up
geworden. Mit über 100.000 Kunden und einem Handelsvolumen von 500
Millionen Euro hat sich 21bitcoin mittlerweile als führender Bitcoin-
Anbieter in Europa etabliert.
Bereits 2023 überzeugte 21bitcoin mit seinem innovativen
Geschäftsmodell sowie starkem Wachstum und konnte in der Folge die
renommierte VR Bank Bayern Mitte als strategischen Partner und
Investor für sich gewinnen. Seitdem ging das Wachstum ungebremst
weiter, das Unternehmen operiert mittlerweile von den 3 Standorten
Salzburg, Wien und München und konnte sowohl Umsatz als auch die
Nutzerzahl in den letzten 2 Jahren mehr als verzehnfachen. Mit dem
Erhalt der europäischen MiCAR CASP-Lizenz im Herbst 2025 startet
21bitcoin nun in das nächste Kapitel der außergewöhnlichen
Wachstumsgeschichte und positioniert sich als Premium-Anbieter für
Bitcoin-Finanzdienstleistungen in Europa.
Dank der MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation) CASP-Lizenz
können zukünftig Dienstleistungen rund um Bitcoin an über 500
Millionen Menschen im gesamten EWR-Raum angeboten werden. Damit
eröffnet sich für 21bitcoin die einzigartige Möglichkeit, die Rolle
als europäischer Vorreiter und Innovator im Bereich regulierter
Bitcoin-Dienstleistungen weiter auszubauen - und die Zukunft des
Bitcoin-Ökosystems in Europa aktiv zu gestalten.
"Wir haben uns über die letzten Jahre hinweg extrem stark
entwickelt und sehen vor uns eine der spannendsten Phasen unserer
bisherigen Unternehmensgeschichte. Mit der MiCAR CASP-Lizenz öffnen
wir nicht nur den europäischen Markt, sondern auch die traditionelle
Finanzwelt für Bitcoin. Unser Ziel ist es, 21bitcoin als den ersten
Anbieter eines ganzheitlichen Bitcoin-Finanzökosystems in Europa zu
etablieren. erklärt Daniel Winklhammer, Gründer und CEO von
21bitcoin.
Zwtl.: Die Vision: Mehr als eine App
2026 wird 21bitcoin seine Produktpalette konsequent erweitern und
die Entwicklung der nächsten Generation von Bitcoin-
Finanzdienstleistungen vorantreiben. Geplant sind unter anderem mit
Bitcoin besicherte Kredite, die gemeinsam mit führenden Partnern wie
der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte und Sopra Financial
Technology entwickelt werden. Zudem arbeitet 21bitcoin an neuen
Sparmodellen für Familien sowie an einer Whitelabel-Lösung, die
Banken und Finanzdienstleistern einen einfachen und sicheren Zugang
zu Bitcoin ermöglicht.
Darüber hinaus wird der Bitcoinkauf für Unternehmen eingeführt,
um auch dieser Zielgruppe einen vollständig regulierten Zugang zu
Bitcoin zu bieten. Gleichzeitig legt man weiterhin einen besonderen
Fokus auf den " 21Private Service, der ab einer Investitionssumme
von 100.000 Euro individuelle Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen
für vermögende Privatkunden bietet.
Diese Entwicklungen folgen einer klaren strategischen Vision:
21bitcoin entwickelt sich von einer Handelsplattform zu einem
ganzheitlichen Finanzdienstleister im Bitcoin-Bereich. Damit legt das
Unternehmen den Grundstein für ein integriertes Bitcoin-
Finanzökosystem, das Privatkunden, Unternehmen und
Finanzinstitutionen gleichermaßen Zugang zu einem sicheren,
transparenten und zukunftsorientierten Finanzsystem ermöglicht.
Zwtl.: Über 21bitcoin
FIOR Digital GmbH mit Sitz in Salzburg betreibt 21bitcoin, eine
führende europäische Plattform für den Kauf, Verkauf und die sichere
Verwahrung von Bitcoin. Das Unternehmen verfolgt die Mission, den
Zugang und die Nutzung von Bitcoin einfach, sicher und vertrauensvoll
zu gestalten und gleichzeitig höchste Anforderungen an Compliance,
Datenschutz und Nutzererlebnis zu erfüllen.
21bitcoin zählt über 100.000 Nutzer, hat Bitcoin im Wert von
knapp 500 Millionen Euro abgewickelt und ist das erste Bitcoin-only
Unternehmen, das in Österreich die MiCAR CASP-Lizenz erhalten hat.
Weitere Informationen unter: www.21bitcoin.app
