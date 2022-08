Apple Aktie News: Apple am Montagmittag behauptet

Mit einem Kurs von 158,08 EUR zeigte sich die Apple-Aktie im XETRA-Handel um 01.08.2022 12:22:00 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 158,94 EUR zu. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 157,86 EUR ab. Bei 158,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 29.100 Apple-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 162,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,95 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2021 (119,44 EUR). Mit einem Kursverlust von 32,35 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 172,89 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 28.07.2022 vor. Das EPS belief sich auf 1,20 USD gegenüber 1,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 82.959,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 81.434,00 USD umgesetzt.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,12 USD je Apple-Aktie belaufen.

