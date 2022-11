Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagmittag freundlich

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 155,94 EUR zu. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 156,10 EUR zu. Bei 155,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 32.219 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Bei 123,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 175,50 USD.

Apple gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 90.146,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 83.360,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,31 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

