Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Apple zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Apple-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 174,32 EUR.

Die Apple-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr bei 174,32 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 174,54 EUR. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 174,20 EUR ab. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 174,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 4.290 Stück.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 2,87 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.01.2023 Kursverluste bis auf 117,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 196,56 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Apple am 02.11.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,46 USD gegenüber 1,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 89.498,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 90.146,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Apple-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.01.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2024 6,54 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

