Apple Aktie News: Apple am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Apple-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 150,74 EUR. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 150,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 150,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.080 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 162,88 EUR. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 7,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,58 EUR am 20.05.2021. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 49,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 179,78 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 28.04.2022. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 97.278,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89.584,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2022 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,51 USD je Apple-Aktie.

