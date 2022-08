Apple Aktie News: Apple fällt am Vormittag

Die Apple-Aktie notierte im XETRA-Handel um 02.08.2022 09:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 157,18 EUR. Die Apple-Aktie sank bis auf 157,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 157,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.597 Apple-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 31,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 172,89 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 28.07.2022. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,30 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 82.959,00 USD im Vergleich zu 81.434,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Apple am 03.11.2022 vorlegen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,11 USD je Apple-Aktie belaufen.

